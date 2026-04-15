México será sede de la próxima Conferencia Internacional sobre Educación en Cambio Climático

Especialistas en el tema debatirán sobre cómo fortalecer la educación frente a la crisis climática para que sea como una herramienta clave para la adaptación y la transformación social

EFE

Los organizadores destacaron que este será “un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y articulación entre actores clave, con el objetivo de fortalecer la educación en cambio climático en el país”.

También detallaron que tendrá como objetivo “vincular la investigación científica con la práctica educativa y promover la incorporación de este enfoque en políticas públicas”.

También contará con la presencia de diferentes académicos e investigadores en ciencias atmosféricas y tecnologías sostenibles, además de autoridades educativas de distintos estados del país.