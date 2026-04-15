elsoldemexico
Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

México será sede de la próxima Conferencia Internacional sobre Educación en Cambio Climático

Especialistas en el tema debatirán sobre cómo fortalecer la educación frente a la crisis climática para que sea como una herramienta clave para la adaptación y la transformación social

EFE

Los organizadores destacaron que este será “un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y articulación entre actores clave, con el objetivo de fortalecer la educación en cambio climático en el país”.

También detallaron que tendrá como objetivo “vincular la investigación científica con la práctica educativa y promover la incorporación de este enfoque en políticas públicas”.

También contará con la presencia de diferentes académicos e investigadores en ciencias atmosféricas y tecnologías sostenibles, además de autoridades educativas de distintos estados del país.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Un Mundial para todas y todos

image
Patricia González Miranda

La salud como derecho: el sello transformador de Claudia Sheinbaum

image
Élfego Bautista Pardo

Así es el derecho / La urgencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México

image
NOSOTRXS

Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES