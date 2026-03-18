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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU: Sectur

La secretaria informó que el Estadio GNP será la sede del encuentro, el cual marca la primera vez que el congreso sale de Europa

Jorge Salcedo / El Sol de México

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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