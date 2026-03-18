México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU: Sectur











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Josefina Rodríguez informó que México será la sede de la cuarta edición de este congreso, mismo que se realiza fuera de Europa por primera vez desde su creación / Foto: Gustavo Alberto / Cuartoscuro.com

México será la sede de la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo (WSTC por sus siglas en inglés) el cual es un evento convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Turismo que integra a 166 países y más de 500 afiliados para conversar sobre temas como la sustentabilidad, inversión y las políticas de promoción al deporte, de acuerdo con la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez.

En conferencia de prensa mañanera, la titular de la Sectur informó que México será la sede de la cuarta edición de este congreso, mismo que se realiza fuera de Europa por primera vez desde su creación, y que estará ubicado en el Estadio GNP en la capital del país del siete al nueve de septiembre de este año.

“Habrá diferentes recorridos turísticos para nuestros afiliados, los 500 de la ONU Turismo. Habrá más de 40 ponencias de talla global en el tema deportivo, habrá inversionistas, en fin. Es toda una red muy importante de este congreso y es el primero; tenemos un segundo en este 2026 (…) y va a ser el Congreso de Turismo Cultural Internacional”, anunció Josefina Rodríguez.

La secretaria también dijo que la feria de promoción más importante del sector en el país es el Tianguis Turístico, cuya edición 50 se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en la Expo Mundo Imperial en Acapulco, y que convoca a más de 15 mil asistentes y a nueve países con pabellones como Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón y Nicaragua.

Esta feria contará con un nuevo componente de turismo social, visible mediante un pabellón destinado a las experiencias comunitarias de las 32 entidades federativas del país. Este tianguis tendrá una proyección internacional de acuerdo con la titular de la Sectur, puesto que reunirá a 17 países compradores de todo el mundo.

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