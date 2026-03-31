México sigue sin saber cuándo se abrirá la frontera con EU para exportar ganado: Sheinbaum

Desde julio de 2025 se cerraron las exportaciones debido a la propagación del gusano barrenador; se destacó el trabajo en la importación de moscas y de Sembrando vida para terminar con la paga

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Es una buena declaración por parte de la Secretaría de Agricultura (de Estados Unidos), de que vamos avanzando en este proceso”, dijo.

“Pero hasta no tener mucho más información y tener ya un acuerdo formal pues no estaríamos en posibilidades de decir: sí ya se está abriendo”, agregó.

La jefa del Ejecutivo destacó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, ha trabajado conjuntamente con su homóloga estadounidense Brooke Rollins, para contener el avance del gusano barrenador.

“Incluso ya participa Sembrando vida a través de todos sus promotores y de todos los estados de la República para dar información y poder contener la plaga del gusano barrenador”, dijo.

Asimismo, Sheinbaum Pardo mencionó que entre los dos países hay revisiones conjuntas en los indicadores de propagación del gusano barrenador por lo que existe la posibilidad de que en los próximos meses se pueda reabrir la frontera para las exportaciones de ganado.

Desde el 11 de mayo de 2025, Estados Unidos cerró sus fronteras al ganado mexicano por la propagación del gusano barrenador en el sureste del país.

Aunque se intentaron reabrir las exportaciones, en julio el país vecino cerró nuevamente las importaciones y no se han reanudado.