Méxicomartes, 30 de junio de 2026
México aventaja a Ecuador y todo el país celebra el posible pase a octavos de final del Mundial (FOTOS)
Desde diversos puntos del país, los aficionados festejaron los goles de los seleccionados mexicanos Julián Quiñones y Raúl Jiménez
Alma Hidalgo / El Sol de México
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