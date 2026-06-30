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Méxicomartes, 30 de junio de 2026

México aventaja a Ecuador y todo el país celebra el posible pase a octavos de final del Mundial (FOTOS)

Desde diversos puntos del país, los aficionados festejaron los goles de los seleccionados mexicanos Julián Quiñones y Raúl Jiménez

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Zócalo Fan Fest
Desde el Fan Fest del Zócalo, aficionados corearon el gol de Julián Quiñones. - Foto: Omar Flores / El Sol de México
Zócalo Fan Fest
Aficionados festejan los goles de la Selección Mexicana. - Foto: Omar Flores / El Sol de México
Festejos Reforma
Entre la lluvia, aficionados festejaron los goles en Reforma. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Festejos Reforma
Las banderas de México y hasta una réplica de la Copa de la FIFA se hicieron presentes en el festejo. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Festejos Reforma
Además de la lluvia, se hizo presente una fiesta de espuma durante los goles. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Paseo de la Reforma
Ni la lluvia detuvo el festejo de los goles de los seleccionados mexicanos, quienes fueron ovacionados desde Paseo de la Reforma. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Festejos Reforma
Además de la lluvia, se hizo presente una fiesta de espuma durante los goles. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Festejos en El Caballito
La lluvia de espuma ha estado presente en todas las celebraciones. - Foto: Luis Barrera / La Prensa
Festejos en El Caballito
Entre sombreros, banderas y playeras de la Selección, aficionados festejan desde El Caballito. - Foto: Luis Barrera / La Prensa
Festejos en El Caballito
Durante el segundo gol, anotado por Raúl Jiménez, incluso se hicieron presentes algunos fuegos artificiales. - Foto: Luis Barrera / La Prensa
Alma Rosa Hidalgo
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