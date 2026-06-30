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Sin rastro de Kenzo; continúa libre el tigre blanco en Tepetlaoxtoc tras casi 4 días de búsqueda

El ejemplar escapó de predio privado ubicado en la comunidad de Tepetlaoxtoc, cerca de la carretera federal México-Veracruz; el operativo para localizarlo continúa con la participación de 85 elementos, drones y personal especializado. Las lluvias y el desplazamiento del felino hacia otra barranca han dificultado su captura