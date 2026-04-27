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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Miguel Ángel Yunes Márquez niega cancelación de su visa; atribuye audio a IA

El senador de Morena asegura que tanto él como su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, cuentan con visa vigente para ingresar a Estados Unidos, país al que viajó en enero

Rafael Ramírez / El Sol de México

Al ser cuestionado sobre su estatus migratorio, Yunes Márquez aseguró que recientemente viajó a Estados Unidos sin contratiempos.

El senador se mostró inicialmente renuente a abordar el tema mientras esperaba un elevador en la sede legislativa, aunque finalmente accedió a responder a los cuestionamientos de la prensa.

Aumenta la cancelación de visas estadounidenses a políticos mexicanos

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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