Miguel Ángel Yunes Márquez niega cancelación de su visa; atribuye audio a IA

El senador de Morena asegura que tanto él como su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, cuentan con visa vigente para ingresar a Estados Unidos, país al que viajó en enero

Rafael Ramírez / El Sol de México

Al ser cuestionado sobre su estatus migratorio, Yunes Márquez aseguró que recientemente viajó a Estados Unidos sin contratiempos.

El senador se mostró inicialmente renuente a abordar el tema mientras esperaba un elevador en la sede legislativa, aunque finalmente accedió a responder a los cuestionamientos de la prensa.

Aumenta la cancelación de visas estadounidenses a políticos mexicanos