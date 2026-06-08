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Méxicolunes, 8 de junio de 2026

Militarización en México se consolida como modelo permanente de gobierno, alerta informe

Un estudio de México Unido contra la Delincuencia sostiene que las fuerzas armadas han acumulado poder económico, presupuestal y administrativo, hasta convertirse en actores centrales del Estado, más allá de las tareas de seguridad

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

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