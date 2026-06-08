Militarización en México se consolida como modelo permanente de gobierno, alerta informe
Un estudio de México Unido contra la Delincuencia sostiene que las fuerzas armadas han acumulado poder económico, presupuestal y administrativo, hasta convertirse en actores centrales del Estado, más allá de las tareas de seguridad
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