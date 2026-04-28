Millennials se independizan en edades más tardías que la Generación X

De acuerdo al Inegi, jóvenes que nacieron entre 1998 y 2007 postergan la salida de casa de sus padres y retrasan la formación de una nueva familia

KARINA ORTIZ PEREZ

En ese mismo grupo, el 10.8 por ciento tuvo su primer hija o hijo antes de los 18 años, frente a 15.9 por ciento en la generación mayor.

Además, el porcentaje de quienes iniciaron su primera unión en pareja antes de los 18 años se redujo del 22.4 al 15 por ciento entre las generaciones comparadas.

La migración en edades tempranas también disminuyó, al pasar de 21.3 por ciento en la generación de 1961 a 1967 al 14.4 por ciento en la más joven.

Este cambio se da en un contexto en el que las generaciones más jóvenes permanecen más tiempo en la escuela y postergan tener hijos, según el Inegi.

El porcentaje de quienes dejaron de estudiar antes de los 18 años bajó del 62.4 al 54.3 por ciento entre las generaciones de 1961-1967 y 1998-2007.

Al respecto, la edad de inicio de la vida sexual se adelantó ligeramente de los 18 a los 17 años.

Las diferencias frente a este ítem persisten entre zonas rurales y urbanas, donde estos eventos son más comunes en las mujeres.