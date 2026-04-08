Minero encontrado con vida en Santa Fe, Sinaloa, espera ser rescatado, explica Sheinbaum

La presidenta explicó que para rescatar al segundo trabajador encontrado en la mina Santa Fe, esperan a que bajen los niveles de agua

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Se trata del segundo trabajador encontrado, luego de que el pasado 25 de marzo colapsara la mina. “Es una noticia increíble”, dijo la mandataria.

“Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua”, explicó la presidenta, quien notificó que todavía hay una persona por rescatar.