Ministra Loretta Ortiz solicita licencia temporal en SCJN por motivos de salud

La licencia temporal de Ortiz marca el primer caso en más de una década, desde la enfermedad de Sergio Valls Hernández, en 2014

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La Corte detalló que la licencia fue otorgada con fundamento en el artículo 98 de la Constitución, así como en disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento interno del máximo tribunal.

Es la primera vez en los últimos 12 años que un ministro de la Suprema Corte pide licencia por motivos de salud. El caso más reciente ocurrió en octubre de 2014, cuando el ministro Sergio Valls Hernández, se ausentó del pleno por enfermedad.

A partir de entonces participó de forma esporádica en el pleno hasta su fallecimiento, en diciembre de ese año.

Solo esta semana, Ortiz Ahlf tenía en agenda la presentación de siete proyectos de resolución en su calidad de ministra ponente.

Hace un año, cuando la ministra se encontraba en campaña rumbo a la elección judicial de junio, la ministra Ortiz Ahlf dijo en una entrevista con el diario El País que el proceso electoral le había causado pérdida de peso, insomnio y gastritis.