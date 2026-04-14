La senadora de Morena reconoce coordinación federal y estatal tras la liberación del alcalde de Taxco y su padre; descarta descontrol del crimen y confirma que buscará registrarse en junio para la coordinación de la 4T en Guerrero

Rafael Ramírez / El Sol de México

Beatriz Mojica Morga confirmó sus aspiraciones políticas rumbo a 2027 y adelantó que se registrará para contender por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, una vez que se emita la convocatoria.

“Sí nos vamos a registrar. Estamos preparando nuestra licencia aquí en el Senado”, dijo, al precisar que el proceso podría iniciar en junio.

Sobre una eventual participación del senador Félix Salgado Macedonio, la legisladora señaló que no existe contradicción, ya que los procesos internos contemplan criterios de paridad de género y definición mediante encuestas.

“Los hombres y las mujeres corremos por carriles paralelos (…) será el pueblo de Guerrero quien defina”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que las decisiones sobre candidaturas y criterios como el género o posibles restricciones serán determinadas por la dirigencia nacional de Morena, mientras que los aspirantes deberán ajustarse a las reglas del partido y al resultado de las encuestas.

Mojica respalda estrategia de seguridad en Guerrero

“Hubo una excelente coordinación entre las fuerzas federales y locales (…) que permitió que hoy estemos en una circunstancia en la que no pasó a mayores”, afirmó, al señalar que las investigaciones deberán esclarecer los hechos.

Ante cuestionamientos sobre la situación de violencia en Guerrero, Mojica Morga rechazó que el crimen organizado esté fuera de control y aseguró que la estrategia conjunta ha permitido avances.

En el contexto electoral, la senadora confió en que no habrá injerencia del crimen organizado en los procesos internos de Morena, al señalar que existen mecanismos de control y revisión de perfiles.

“Los partidos tienen que someter a sus candidatos a las revisiones de las fiscalías (…) y confiamos en que tendremos un proceso sin mayores contratiempos”, indicó.