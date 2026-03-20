Mónica Zambada no fue detenida; permaneció bajo resguardo tras operativo en Culiacán: Harfuch
El secretario de Seguridad informó que la hija de “El Mayo” no cuenta con órdenes de aprehensión en México ni en Estados Unidos.
Jorge Salcedo / El Sol de México
Posteriormente, las autoridades confirmaron que la hija de El Mayo Zambada no cuenta con ningún mandamiento judicial u orden de aprehensión vigente en México ni en Estados Unidos, por lo que se procedió a su liberación.
Además de las detenciones, las autoridades aseguraron una docena de armas de fuego, equipos de radiocomunicación, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y diversas dosis de droga.
Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.