Monreal abre la puerta a periodo extraordinario para posponer elecciones judiciales

La consejera del INE, Rita Bell López Vences dijo que realizar de manera simultánea la elección judicial con los comicios federales y locales duplicaría la carga operativa del INE. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mencionó que en esta última semana de actividades legislativas se presentarán iniciativas, habrá dictámenes por consenso y se dará declaratoria de constitucionalidad a la reforma que permite al Congreso emitir una Ley General sobre feminicidio.

Además, subrayó, quedan pendientes reformas para regular la Inteligencia Artificial, para posponer a 2028 las elecciones judiciales previstas para el siguiente año, así como una reforma sobre seguros y fianzas.

“Nos quedan pendientes, para un extraordinario o para el próximo periodo ordinario, materias de trascendencia. Una sobre inteligencia artificial; otra más sobre la reforma judicial; otra más sobre el tema de seguros y fianzas”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

No obstante, reconoció que para el siguiente periodo de sesiones, y en vísperas de las elecciones de 2027, los acuerdos legislativos se dificultan porque las y los diputados se dedican a hacer más trabajo de territorio y cerrar filas con sus partidos políticos.

“Siempre, cuando están próximas las elecciones se dificulta construir acuerdos, dado que los partidos políticos, los diputados, incluso, y diputadas se concentran más en territorio a respaldar sus partidos en los propósitos de la renovación de Cámara de Diputados, elección de presidentes municipales o elección de gobernadores y gobernadoras”, explicó.

Esta semana concluirá el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual LXVI Legislatura, la cual comenzó en septiembre de 2024 y que se ha caracterizado por impulsar el denominado plan C del expresidente López Obrador, así como múltiples iniciativas de la mandataria federal Claudia Sheinbaum.