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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Monreal abre la puerta a periodo extraordinario para posponer elecciones judiciales

El morenista previó que desde ahora ya se está juntando la actividad política y legislativa, ya sea para discutirse en un periodo extraordinario o hasta el 1 de septiembre.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Monreal Ávila explicó que esto ya es parte de una agenda legislativa que se podría revisar tanto en un periodo extraordinario como en el último año de sesiones, que dará inicio hasta el 1 de septiembre próximo.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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