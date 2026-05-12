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Méxicomartes, 12 de mayo de 2026

Monreal abre puerta a prórroga de elección judicial; se reunirá con Taddei en San Lázaro el miércoles

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la presidenta del INE solicitó una reunión para entregarle un documento técnico sobre la elección judicial

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