Monreal rechaza proteger a Alejandro Moreno frente al desafuero; PRI ve inocencia y PAN no mete las manos
El morenista dijo que si Ariadna Montiel presenta una solicitud formal de desafuero de Alejandro Moreno, la bancada oficialista le dará prioridad
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