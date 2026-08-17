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Méxicolunes, 17 de agosto de 2026

Monreal rechaza proteger a Alejandro Moreno frente al desafuero; PRI ve inocencia y PAN no mete las manos

El morenista dijo que si Ariadna Montiel presenta una solicitud formal de desafuero de Alejandro Moreno, la bancada oficialista le dará prioridad

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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Morena discutirá quién dirigirá la Sección Instructora

Alejandro Moreno y Sheinbaum
Atzayacatl Cabrera
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