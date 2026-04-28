Ignacio Mier, de Morena, dijo que la negativa de la gobernadora agrava la crisis institucional en Chihuahua, mientras PRI y MC sostienen que el Senado no tiene facultades para obligarla a comparecer

Rafael Ramírez / El Sol de México

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la decisión de la mandataria panista representa “otro problema institucional” para Chihuahua.

Me enteré por los medios de que decía que no le da cuentas al Senado. Pues es otra ilegalidad, es otro problema institucional. Está viviendo una brutal crisis institucional el estado de Chihuahua

Mier señaló que el Senado revisará el contenido del escrito enviado por la gobernadora antes de definir si procede alguna acción, incluido un eventual juicio político.

“Vamos a revisar el contenido de su escrito”, respondió al ser cuestionado sobre esa posibilidad.

“No tiene la obligación; acuérdense que esto no es un tema de obligatoriedad jurídica. Ella solamente está no acudiendo a esta invitación”, dijo.

Añorve acusó que Morena busca sacar “raja política” del caso rumbo a la elección de 2027 en Chihuahua y rechazó que proceda un juicio político contra Campos.

No procede, pero al final de cuentas la raja política la están generando de manera permanente desde la invitación, que tampoco tenía fundamento jurídico

“El Senado de la República no tiene facultades para citar a comparecer, aunque en esta ocasión esté disfrazado de una invitación, a ningún gobernador o gobernadora”, sostuvo.

Castañeda advirtió que el caso no debe convertirse en un “linchamiento parlamentario” ni en un “circo mediático”, aunque subrayó que deben investigarse a fondo las responsabilidades por la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

“Si hay alguna responsabilidad, que se sancione a los responsables. Pero no es a partir del linchamiento mediático, del linchamiento parlamentario, como vamos a atender un tema de este tamaño”, concluyó.