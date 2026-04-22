La Mayoría de Morena en el Senado avaló citar a la gobernadora de Chihuahua para informar en comisiones la presencia de agentes de la CIA en su estado

Rafael Ramírez / El Sol de México

PAN acusa uso político del Senado

PRI acusa incomodidad de Morena por combate del narco en Chihuahua

Si combatir al crimen organizado les incomoda, el problema no está en Chihuahua, sino en los intereses que se sienten amenazados

Afirmó que cuando se enfrentan estructuras delictivas “también se mueven intereses” que, dijo, crecieron bajo esquemas de permisividad y protección política de Morena.

Morena justifica por posible violación a la soberanía

“Esa contradicción es el núcleo político y jurídico del caso”, afirmó.

Morena sostuvo que se trata de un ejercicio de control político y rendición de cuentas, mientras que la oposición advirtió que el proceso evidencia un manejo selectivo del caso.

El tema ha escalado por reportes que señalan que dos de las víctimas estarían adscritas a la Embajada de Estados Unidos, e incluso vinculadas a la CIA, lo que ha elevado la tensión política en torno al caso.