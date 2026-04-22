PRI acusa incomodidad de Morena por combate del narco en Chihuahua
Si combatir al crimen organizado les incomoda, el problema no está en Chihuahua, sino en los intereses que se sienten amenazados
Afirmó que cuando se enfrentan estructuras delictivas “también se mueven intereses” que, dijo, crecieron bajo esquemas de permisividad y protección política de Morena.
Morena justifica por posible violación a la soberanía
“Esa contradicción es el núcleo político y jurídico del caso”, afirmó.
Morena sostuvo que se trata de un ejercicio de control político y rendición de cuentas, mientras que la oposición advirtió que el proceso evidencia un manejo selectivo del caso.
El tema ha escalado por reportes que señalan que dos de las víctimas estarían adscritas a la Embajada de Estados Unidos, e incluso vinculadas a la CIA, lo que ha elevado la tensión política en torno al caso.
El Pleno del Senado de la República, por impulso de Morena, aprobó este miércoles, vía fast track, el dictamen para citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y a su fiscal, César Gustavo Jáuregui Moreno a una reunión de trabajo en comisiones,por el caso del accidente carretero en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés).
El dictamen aprobado por el Pleno, cita “respetuosamente” el martes 28 de abril a las 11:00, en comisiones el Senado, a la gobernadora y su fiscal, para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad, en torno a los agentes de la CIA; la violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México; la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano.
El punto de acuerdo fue promovido apenas el martes por el senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa y, en cuestión de horas, fue turnado, dictaminado y aprobado en comisión, con el respaldo de la mayoría oficialista en la Cámara Alta.
La Mesa Directiva, encabezada por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, dio trámite inmediato a la propuesta, que este mismo miércoles avanzó en la Comisión de Puntos Constitucionales para quedar lista para su discusión en el Pleno.
Durante la discusión, legisladores del PAN criticaron la rapidez del proceso y acusaron a Morena de utilizar su mayoría para dirigir el foco únicamente hacia autoridades de Chihuahua, sin que se deslinde responsabilidades a las autoridades federales.
Los panistas propusieron ampliar las comparecencias para incluir al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; al titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y al canciller Marcelo Ebrard, así como a otros gobernadores como Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, sin embargo, la propuesta fue desechada por los legisladores del oficialismo.
En la discusión, el líder de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores, ya que estos deben rendir cuentas ante los congresos estatales; sin embargo, advirtió que con este caso se sentaría un precedente.
Pese a ello, anunció que votará a favor del acuerdo para que una gobernadora explique las estrategias de combate a la delincuencia. Asimismo, insistió en exigir la comparecencia del gobernador de Sinaloa y de la mandataria de Baja California en los mismos términos.
Señaló que el gobernador sinaloense debe aclarar presuntos vínculos de comunicación con “Mayo” Zambada, mientras que la gobernadora bajacaliforniana debe explicar la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos. Concluyó que “el que nada debe nada teme”, por lo que respaldará el acuerdo.
El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que en Morena existe “incomodidad” frente a las acciones del gobierno de Chihuahua contra el crimen organizado, y sostuvo que desde el poder se han lanzado descalificaciones y presiones.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, argumentó que el caso podría implicar violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, debido a la posible presencia de agentes extranjeros sin autorización.
El legislador señaló que existen versiones contradictorias de la Fiscalía de Chihuahua sobre si los agentes estadounidenses participaban o no en el operativo contra un laboratorio de narcóticos en la sierra de Huachochi.