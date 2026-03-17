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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Morena denuncia incendio de vehículo de su representante en Coahuila

El partido exige a la Fiscalía estatal investigar el ataque ocurrido en la madrugada contra su representante ante el Instituto Electoral de Coahuila

Rafael Ramírez / El Sol de México

Morena condenó el ataque al considerarlo “inaceptable y alarmante” y exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila iniciar una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El partido sostuvo que este tipo de acciones vulneran el clima democrático y advirtió que no se debe permitir que la violencia interfiera en los procesos electorales.

“En Morena siempre impulsaremos elecciones libres y pacíficas, donde contrasten las ideas y proyectos y no donde impere la intimidación”, señaló en su posicionamiento.

Asimismo, reiteró que continuará con su estrategia de organización territorial en la entidad, al asegurar que seguirá “revolucionando conciencias, casa por casa”, con el objetivo de mejorar las condiciones para la población de Coahuila.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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