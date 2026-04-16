Morena descarta ruptura con PT y PVEM; asegura que habrá alianza rumbo a 2027

La dirigente nacional, Luisa María Alcalde, afirma que el proceso interno del partido se empatará con la construcción de la coalición

Rafael Ramírez / El Sol de México

“La idea es que no solo Morena lleve a cabo sus procesos internos, sino que estos se construyan en alianza. Vamos a ir fuertes y unidos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista”, afirmó.

Alcalde rechazó versiones sobre supuestas divisiones entre los partidos aliados y calificó estos señalamientos como “ruido mediático”. Reiteró que la coalición se mantendrá, como en procesos anteriores.

“Vamos a ir juntos. No hay tal ruptura. Esta alianza ha sido clave: gracias a ella triunfamos en 2018 y en 2024, tenemos mayoría calificada y hemos logrado reformas constitucionales importantes”, sostuvo.

La dirigente también destacó que las mesas de diálogo permiten atender inquietudes de liderazgos estatales y avanzar en consensos para la distribución de candidaturas, aunque bajo el principio de unidad.

Respecto a la organización interna, informó que se formalizó la integración de la Comisión Nacional de Elecciones, órgano estatutario encargado de conducir los procesos internos, que estará conformado por cinco integrantes.

Entre ellos, destacó la incorporación de Citlalli Hernández, quien asumirá la presidencia de dicha comisión, junto con la dirigencia nacional, la Secretaría General, la Secretaría de Organización y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional.

Alcalde señaló que la inclusión de Hernández busca fortalecer al partido de cara al próximo proceso electoral, dada su experiencia en procesos internos previos.

Reiteró que la estrategia de Morena no contempla modificar sus planes internos, sino consolidarlos en coordinación con sus aliados, con miras a obtener “muy buenos resultados” en 2027.

Finalmente, dijo que el objetivo es mantenerse juntos los 3 partidos que integran la Cuarta Transformación para poder llegar a entidades donde no han llegado.

Para concluir insistió en que están muy contentos por la llegada de Hernández y reiteró que en Morena se tiene encargos y no cargos.