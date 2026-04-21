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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Morena plantea citar a Maru Campos en el Senado y a su fiscal por caso de agentes de la CIA

Morena impulsará las comparecencias de la gobernadora de Chihuahua y su fiscal para esclarecer la presencia de agentes extranjeros

Rafael Ramírez / El Sol de México

Indicó que, de aprobarse el punto de acuerdo, las comparecencias serían públicas y se realizarían ante comisiones legislativas.

PAN acusa intento de deslinde

Anaya añadió que, según la información disponible, los presuntos agentes participaban a distancia en un operativo junto con Fuerzas Armadas mexicanas, lo que, dijo, obliga a esclarecer el nivel de coordinación y autorización federal.

Senado abre la puerta a más comparecencias

Sostuvo que solicitar información a autoridades “es sano para la República” cuando existen dudas sobre posibles violaciones a la ley o a la Constitución.

FGR y agenda legislativa

En paralelo, el legislador informó que el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República será dictaminado la próxima semana, con la posible comparecencia de su titular, Ernestina Godoy Ramos, ante comisiones.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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