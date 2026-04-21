Morena en el Senado prevé dictaminar plan de la FGR en última semana de abril

El senador morenista no descartó que la fiscal general, Ernestina Godoy, acuda al Senado para exponer el plan

Rafael Ramírez / El Sol de México

El legislador explicó que el documento ya fue presentado a senadores y que existe la posibilidad de que, si se alcanzan acuerdos, sea aprobado de inmediato en el Pleno o al día siguiente, con el objetivo de desahogarlo dentro del actual periodo ordinario.

Corral no descartó que la fiscal general, Ernestina Godoy, acuda al Senado para exponer el plan, aunque aclaró que no existe una obligación formal ni se ha extendido aún una invitación.

El legislador consideró que el plan marca un cambio respecto a la gestión anterior encabezada por Alejandro Gertz Manero, al incorporar objetivos y líneas de acción que -dijo- no estaban delineados con claridad.

Hay una nueva etapa (…) se propone un modelo de coordinación y cooperación sin menoscabo de la autonomía de la institución

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A favor de que elección judicial se realice hasta 2028

En materia de reforma judicial, el senador reiteró su postura a favor de posponer la elección de juzgadores federales hasta 2028, en lugar de hacerla concurrente con los comicios de 2027.

Argumentó que la coincidencia de procesos podría generar confusión entre los electores, saturación de cargos en disputa y mayor influencia de intereses políticos en la designación de jueces.

Empalmar ambas elecciones va a contribuir a seguir contaminando de intereses políticos la elección judicial

Aunque reconoció que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ha descartado la realización de un periodo extraordinario, Corral expresó su respaldo a que se convoque uno para introducir ajustes al modelo.

Planteó que existe margen para realizar reformas antes del plazo límite que establece la Constitución —90 días previos al inicio del proceso electoral—, lo que ubicaría la fecha tope a finales de mayo.

“Ojalá que lo haya (…) para proponer reformas que mejoren el proceso”, dijo.

El senador también propuso incorporar mecanismos más estrictos para la selección de candidatos a juzgadores, como exámenes de certificación y evaluaciones más rigurosas de idoneidad e integridad.

Advirtió que el modelo actual ha permitido distorsiones, como el uso de “acordeones” y prácticas de clientelismo, lo que -consideró- pone en riesgo los objetivos de la reforma judicial.

“De continuar con esta dinámica, el proceso tendrá una gran distorsión (…) en lugar de sentirnos orgullosos, nos vamos a sentir apenados”, añadió.

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