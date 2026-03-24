Morena impone Plan B en comisiones; pasa al Pleno entre alertas de inequidad electoral

La mayoría oficialista aprueba el dictamen sin cambios de fondo con 24 votos en favor y 11 en contra; oposición acusa ventaja indebida para el Ejecutivo al empatar la revocación con la elección de 2027

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con su aprobación en comisiones, el dictamen quedó listo para su discusión en el Pleno del Senado, donde Morena y sus aliados perfilan mayoría para su aprobación, mientras la oposición anticipa un voto en bloque en contra.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero fijó la postura de su grupo parlamentario y defendió el dictamen al señalar que busca reducir privilegios, homologar criterios salariales y fortalecer la participación ciudadana.

La bancada oficialista rechazó las críticas de la oposición y sostuvo que la reforma mantiene los principios de federalismo, autonomía electoral y democracia directa.

Oposición advierte sesgo centralista

A nombre del PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria advirtió que el dictamen convierte la revocación de mandato en un mecanismo de promoción política del Ejecutivo.

“Una campaña con un solo competidor no es consulta ciudadana, es propaganda gubernamental”, señaló.

La legisladora sostuvo que el diseño del mecanismo favorece una “ratificación disfrazada” y cuestionó el argumento de austeridad, al advertir que el ejercicio podría costar alrededor de 2 mil millones de pesos.

Además, acusó un sesgo centralista en la reforma y consideró marginales los cambios en materia municipal.

En tanto, la senadora Claudia Anaya advirtió que el dictamen vulnera el pacto federal al imponer límites desde la Federación a la integración de ayuntamientos y a los presupuestos de congresos locales.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una crítica frontal al dictamen durante su discusión en comisiones, al calificarlo como “la iniciativa más pobre, mal hecha y peor elaborada” enviada por la presidenta.

El panista sostuvo que la reforma no atiende los dos principales problemas de la democracia mexicana: la injerencia del crimen organizado en elecciones y la sobrerrepresentación legislativa.

“Son los narcos quienes están financiando campañas y proponiendo candidatos, y esta reforma no hace absolutamente nada para frenarlo”, acusó Cortés.

También cuestionó la redacción en materia municipal, al advertir que la propuesta original podía provocar un aumento de regidores, contrario al discurso de austeridad.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que la reforma desvirtúa la figura de revocación de mandato y rompe el principio de equidad.

“Se abre la puerta a una intervención indebida del Ejecutivo y se genera incertidumbre jurídica”, sostuvo.

También cuestionó que se pretenda empatar la consulta con una elección constitucional, lo que —dijo— distorsiona su carácter ciudadano.