Morena impulsa Ley anti Sergio Mayer, va por prohibir licencias justificadas por temas recreativos

Diputadas y diputados expusieron que el actor dejó en segundo lugar la encomienda que le brindó el Pueblo de México y que prometió defender al tomar protesta

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Por ello, la iniciativa propone tajantemente que el Congreso pueda negar licencia a legisladores que la soliciten para temas recreativos o de entretenimiento.

En conferencia de prensa, el diputado suplente de Sergio Mayer, Luis Morales Flores, destacó la iniciativa presentada al considerarla como necesaria, valiente y que dispone orden.

La licencia se concedió, pero luego de que el también actor y productor televisivo fue eliminado del reality show se reincorporó de manera abrupta a sus funciones legislativas.

Pese a las críticas en su contra, Sergio Mayer ha defendido tanto su trabajo en la Cámara de Diputados como en el sector del entretenimiento.

Cuestionado sobre el tema, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, evitó tomar postura sobre la iniciativa y alegó que será la mayoría parlamentaria la que tome una decisión.