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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Morena niega plan para posponer hasta 2028 la elección judicial pendiente

Ignacio Mier rechazó la versión atribuida por Clemente Castañeda a una supuesta apertura de Morena para convocar a un periodo extraordinario y aplazar la elección

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Rafael Ramírez / El Sol de México

El senador morenista enfatizó que ese asunto no fue abordado en la Junta de Coordinación Política ni tampoco en conversaciones informales entre coordinadores parlamentarios.

La reacción de Mier se produjo luego de que Clemente Castañeda señalara que veía probable que el coordinador de Morena comunicara esa posibilidad en el seno de la Jucopo, en referencia a un eventual periodo extraordinario para modificar el calendario de la elección judicial pendiente.

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Con ello, Morena buscó desmentir públicamente cualquier intención de abrir una ruta legislativa para posponer hasta 2028 esa elección.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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