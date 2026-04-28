El coordinador de Morena, Ignacio Mier, acusa “mentiras” y una “crisis institucional” en Chihuahua, pero descarta crear comisiones en el Senado y adelanta que será la FGR la que determine responsabilidades

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Se hizo público, lamentablemente, gracias a un fatal accidente, la presencia de agentes extranjeros. Inmediatamente vino la primera mentira por parte del fiscal, que por cierto ayer presentó su renuncia”, afirmó.

“Al ser delitos de carácter federal debieron haber integrado la carpeta a través de la Fiscalía General de la República. Esa unidad violenta el Código Penal”, acusó.

Senado se limitará a posicionamiento

El senador morenista dejó claro que el Senado no impulsará acciones adicionales, como la creación de comisiones especiales o procedimientos inmediatos contra la mandataria estatal.

No vamos a crear ninguna comisión ni transitoria ni permanente (…) le corresponde a la Fiscalía General de la República deslindar responsabilidades

Mier precisó que, en términos institucionales, el Senado considera el hecho como un “desacato político”, pero insistió en que el cauce legal corresponde exclusivamente a la autoridad ministerial.

Sin adelantar sanciones ni juicio político

“Primero se tiene que agotar la investigación, en su caso judicializarse y después determinar qué procede. No podemos anticiparnos”, sostuvo.

Añadió que el Poder Legislativo solo podría intervenir una vez que existan resoluciones judiciales firmes, particularmente en casos que involucren a servidores públicos con fuero.

Cuestiona narrativa oficial en Chihuahua

“Esperemos que no sea una mentira más (…) nadie debe aprovecharse de la ausencia de quienes ya no pueden defenderse”, señaló.

Relación con EU y acuerdos estatales

“La ley es muy clara (…) el respeto a la soberanía no tiene colores”, afirmó.

Elección judicial, en análisis

Indicó que el análisis será encabezado por la próxima consejera jurídica del Ejecutivo federal, en coordinación con el Congreso.

El senador concluyó que el Senado esperará a que concluyan las investigaciones antes de cualquier acción adicional.