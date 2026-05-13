Morena, PT y Verde cierran filas rumbo a 2027; competirán con perfiles incuestionables

MÉXICO

Crecen las denuncias por fraude inmobiliario en Monterrey

Suman 180 denuncias por un fraude inmobiliario en Monterrey que involucra a la desarrolladora Proyectos 9 y José Lobatón. Los afectados reclaman más de 500 millones de pesos por departamentos que no se construyeron, y exigen una orden de aprehensión.