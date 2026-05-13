Morena, PT y Verde cierran filas rumbo a 2027; competirán con perfiles incuestionables
La coalición oficialista elegirá sus candidaturas mediante encuestas luego de pedir a autoridades de seguridad que corroboren que son personas incuestionables
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