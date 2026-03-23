El presidente de la Jucopo en el Senado informó que ya fueron resueltos los ajustes de técnica legislativa y la armonización de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de austeridad republicana

Rafael Ramírez / El Sol de México

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador morenista adelantó que el propósito es que las comisiones unidas discutan y aprueben el dictamen este mismo martes, conforme a lo previsto en el artículo 139 del Reglamento del Senado.

Con este anuncio, Morena busca reactivar la ruta legislativa del llamado plan B, luego de que la dictaminación se pospusiera para revisar observaciones de carácter técnico y político relacionadas con la iniciativa presidencial.

En el mensaje de Mier no se aclaró la resolución del respaldo de sus aliados del Partido del Trabajo (PT), quienes mantenían dudas para respaldar la enmienda presidencial, en materia de revocación de mandato.