El legislador Higinio Martínez admite que no hay votos garantizados para la reforma electoral; confía en que el bloque oficialista logre aprobarla, aunque no descarta abstenciones

Rafael Ramírez / El Sol de México

“De aquí hasta que se vote puede pasar varias cosas… puede ser que salga aprobada por los partidos de la coalición, sin ningún problema. Puede ser que haya alguna abstención… o puede suceder que no pase”, declaró.

La sesión en la que se discutirá esta reforma inició poco después de las 15:00 horas y se prevé que el asunto se discuta alrededor de las 17:00.

Higinio Martínez no descartó que uno de los ajustes al dictamen incluya modificar o incluso retirar el apartado sobre revocación de mandato, tema que ha generado resistencias dentro y fuera del bloque oficialista.

Pese a ello, rechazó que un eventual cambio o incluso el rechazo de la reforma represente un revés para el Ejecutivo federal.

Ante versiones de posibles divisiones entre aliados, el senador Martínez descartó que una eventual falta de respaldo del PT deba interpretarse como una ruptura política.

El legislador también adelantó que presentará una reserva para reducir aún más el número de regidores en los ayuntamientos, al proponer un tope de 12, por debajo de los 15 planteados en la iniciativa, como medida para profundizar la austeridad.

“En el Estado de México ya es así y se ha logrado ahorro. No solo es el salario de los regidores, es todo el aparato que tienen”, explicó.

Asimismo, planteó la necesidad de trasladar criterios de austeridad a los congresos locales, a fin de homologar el gasto público en los distintos niveles de gobierno.