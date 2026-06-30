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Méxicomartes, 30 de junio de 2026

Morena reforzará filtros contra candidatos vinculados al crimen para 2027; pedirá antecedentes al Gobierno 

El partido aplicará este filtro durante su proceso de selección interno, en el que hay 227 aspirantes registrados, y que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre

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Rafael García

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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