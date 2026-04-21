Morena y aliados aprueban en el Senado reforma a Ley de Vivienda

El oficialismo avala con 75 votos a favor y 36 en contra, ampliar facultades de Infonavit y Fovissste para construir y arrendar vivienda

Rafael Ramírez / El Sol de México

Desde tribuna, la oposición centró sus críticas en el posible uso de los recursos de las subcuentas de vivienda para financiar estos proyectos.

Oposición señala opacidad y riesgos por falta de transparencia

Advirtió que con esta reforma se amplían las facultades, sin normas claras, para que se compren terrenos, se arrende, remodele o se demuelan inmuebles.

En el mismo sentido, la panista Gina Campuzano sostuvo que la reforma permite utilizar los fondos de los trabajadores para ampliar la política de vivienda sin recursos presupuestales adicionales.

“Quieren construir vivienda para más personas usando el ahorro de los trabajadores como caja chica”, acusó. Recordó que estos fondos superan los 2.4 billones de pesos y pertenecen a millones de empleados del sector público y privado.

Morena defiende reforma y niega afectaciones

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que la reforma busca corregir el rezago histórico en el acceso a la vivienda y fortalecer el papel del Estado.

“No se trata de maquillar la ley, sino de corregir una deuda con millones de personas”, afirmó.

Asimismo, rechazó que se pongan en riesgo los fondos de los trabajadores, al asegurar que el dictamen contempla sostenibilidad financiera y respeto a los derechos adquiridos.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y avanza así la consolidación del nuevo modelo de política habitacional impulsado por el gobierno federal.