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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Morena y aliados sacan en comisiones de Diputados reforma a pensiones doradas; mañana se discute en el pleno

Diputados del PRI y del PAN se ausentaron de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales previo a la votación debido a que acusaron que la discusión era una simulación

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Los cambios a la Carta Magna proponen reducir las pensiones onerosas a máximo la mitad del salario de la Presidencia de la República, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales máximos.

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
ANÁLISIS

“Pensiones doradas”, insulto nacional

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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