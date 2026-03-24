









Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La reforma al artículo 127 de la Constitución es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acotar las denominadas pensiones doradas de extrabajadores del Estado mexicano. / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

Con el voto unánime de 26 legisladores de Morena, PT y Verde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el artículo 127 de la Constitución y poner fin a las denominadas “pensiones doradas”.

El proyecto de reforma se aprobó con unanimidad debido a que, minutos antes de la votación, las y los diputados del PRI y PAN se retiraron de la sesión al argumentar que la discusión era una simulación.

“Si no se va a respetar nuestro derecho de discutir en lo particular las reservas que tenemos y las que merecen todos los presentes (...) no tenemos nada que hacer en esta Comisión, es una simulación”, acusó el panista Federico Döring.

Nos vemos mañana en el pleno, nosotros vamos a votar a consciencia en contra de los abusos pero no vamos a ser comparsas de esta simulación. Federico Döring, diputado del PAN.

La reforma al artículo 127 de la Constitución es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acotar las denominadas pensiones doradas de extrabajadores del Estado mexicano, de instituciones como CFE, Pemex, Nafin, entre otras instituciones gubernamentales, sin contemplar a los exministros y las Fuerzas Armadas.

Antes de la participación de las y los legisladores en la Comisión, cinco extrabajadores de Pemex, CFE y Nafin defendieron sus haberes de retiro, los cuales son superiores a los 70 mil pesos mensuales mencionados.

Silvia Ramos Luna, representante de la Unión Nacional de técnico y profesionistas de México y extrabajadora de Pemex, destacó que “cada pensión representa una contraprestación legítima construida a lo largo de toda una vida laboral, bajo condiciones previamente definidas y aceptaas por el Estado mexicano”.

Reducirlas o modificarlas posteriormente implica desconocer el valor del trabajo técnico y profesional que ha sostenido sectores estratégicos del país. Asimismo sentaría un precedente sumamente grave permitir que derechos adquiridos puedan ser modificados por decisiones posteriores de los legisladores. Silvia Ramos, extrabajadora de Pemex.

También como representante de los jubilados de Pemex, Adán Oviedo criticó que los montos sin aclarar que dejo el sexenio del expresidente López Obrador, representan un monto que cubriría las pensiones por 400 años.

En representación de los jubilados de Nacional Financiera, Lázaro Jiménez, argumentó que “la pensión más alta, de acuerdo a la lista que fue publicada, está alrededor de 213 mil pesos al mes. Y de ahí se hace a pensiones de 170, 160, 130 mil y más abajo. En realidad no son pensiones tan altas”, a la vez que se opuso a la retroactividad de las leyes.

Aunque en la Comisión de Puntos Constitucionales no se discutieron reservas de casos particulares al dictamen de pensiones doradas, hubo legisladoras afines a la Cuarta Transformación, como la petista Lilia Aguilar, que respaldaron en lo general la iniciativa, pero puntualizaron que no debe hacer aplicación retroactiva , porque esto violaría el artículo 14 de la Constitución.