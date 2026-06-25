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Méxicojueves, 25 de junio de 2026

Morón, Torres Piña y Fabiola Alanís se registran en busca de la coordinación de Morena en Michoacán

Entre los aspirantes a la precandidatura por el Gobierno de Michoacán destacó el registro de Nezahualcóyotl Alanís Luna y Nezahualcóyotl Alaniz Pedraza, padre a hijo

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Protesta mitin Morena
Atzayacatl Cabrera
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