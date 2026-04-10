Motín en penal de Tanivet: internos denuncian cobros ilegales y abusos; SSPC niega disturbios

Las opiniones entre familiares y usuarios se encuentran divididas. Algunos denuncian condiciones deficientes, falta de agua, alimentos en mal estado, cobros indebidos y malos tratos hacia los internos

Luis Ramírez / Corresponsal

“También somos seres humanos que estamos pagando una condena (…) tenemos derechos y no somos esclavos”, se lee en la carta, en la que además denuncian presuntas cuotas exigidas a familiares para mantener condiciones básicas dentro del centro penitenciario.

En respuesta a la información difundida, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca rechazó esta noche que se haya registrado un motín en el penal de Tanivet.

La dependencia informó que “es falsa” la versión sobre una alteración del orden al interior del centro penitenciario y aseguró que personal de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social acudió al lugar para dialogar con personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el comunicado, el encuentro se realizó “de manera pacífica y ordenada”, con el objetivo de escuchar y atender inquietudes de los internos, sin que se registrara ningún tipo de conflicto.

Asimismo, la SSPC reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, así como con la libertad de expresión de la ciudadanía y los medios de comunicación.

En diversas ocasiones se han hecho señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario de Oaxaca, incluyendo recomendaciones previas de organismos estatales por casos de tortura y muertes bajo custodia.

Hasta el momento, no se ha informado si se abrirá alguna investigación sobre las denuncias difundidas por internos y familiares.