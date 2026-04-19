Mueren dos miembros de la Embajada de EU tras accidente carretero en Guachochi, Chihuahua

El embajador de México en EU, Ronald Johnson, confirmó el deceso de dos miembros del personal y lamentó el fallecimiento del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua

Maleny Navarro / El Sol de México

Dos miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos en México perdieron la vida luego del accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada de este domingo en la zona serrana de Chihuahua, cerca del municipio de Guachochi.

A través de su cuenta oficial en X, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, lamentó el fallecimiento del mando policiaco y destacó la colaboración institucional que mantenía en materia de seguridad.

Johnson confirmó que los dos que viajaban con Oseguera eran miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos.

“Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, publicó el embajador.

Pedro Ramón había sido designado como director General de la AEI por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, en septiembre del 2025, luego de una renovación en los cargos de alto rango de la Fiscalía General del Estado.

Las primeras versiones señalan que el director de la AEI se encontraba en la región luego de haber participado en un operativo reciente en coordinación con autoridades estatales y federales.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, agregó Johnson.

Con información de El Sol de Parral y El Heraldo de Chihuahua