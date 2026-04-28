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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Muerte de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua detona investigación federal

La FGR investiga los indicios que desde hacía meses rastreaba la fiscalía estatal, y sobre el papel de los agentes extranjeros en el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Es decir, el Ministerio Público federal no sólo tendrá acceso a todos los antecedentes del caso, sino que podrá indagar las razones del hermetismo con que se manejó el asunto.

La FGR indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de quienes hayan participado en estos eventos.

Ante la falta de claridad en las investigaciones que realizaban las autoridades de Chihuahua, este lunes renunció a su cargo el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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