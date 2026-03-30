Mujer asoleándose en balcón de Palacio Nacional fue sancionada, confirma Sheinbaum











Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La mandataria federal subrayó que se debe tener respeto por el patrimonio nacional, como lo es Palacio Nacional. / Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes la veracidad de las imágenes de una mujer que fue captada, el pasado 20 de marzo, asoleándose en un balcón de Palacio Nacional, luego de que en un primer momento autoridades negaron los hechos y posteriormente surgieran más videos en redes sociales.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que, tras la difusión del material, se solicitó información a las áreas responsables de Palacio, las cuales inicialmente reportaron que no había ocurrido tal conducta. Sin embargo, una revisión posterior permitió confirmar que ese día una mujer sí estuvo en el balcón.

El caso se originó cuando videos difundidos en redes sociales mostraron a una mujer recostada en uno de los balcones del recinto histórico, aparentemente tomando el sol, lo que generó cuestionamientos de los usuarios sobre el uso de espacios oficiales y los protocolos de resguardo del inmueble.

Sheinbaum indicó que la persona involucrada fue sancionada y se le advirtió que no puede realizar ese tipo de conductas dentro del recinto, aunque aclaró que no existe una disposición específica que prohíba expresamente asolearse en balcones o ventanas del inmueble.