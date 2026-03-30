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Méxicolunes, 30 de marzo de 2026

Mujer asoleándose en balcón de Palacio Nacional fue sancionada, confirma Sheinbaum

La presidenta admitió que inicialmente se negó el hecho, pero una revisión interna confirmó la presencia de una persona en una ventana del recinto

Rafael Ramírez / El Sol de México

Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día

“No es que esté prohibido per se, pero hay que tener mucho respeto por lo que significa el patrimonio”, subrayó.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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