Mujer asoleándose en balcón de Palacio Nacional fue sancionada, confirma Sheinbaum
La presidenta admitió que inicialmente se negó el hecho, pero una revisión interna confirmó la presencia de una persona en una ventana del recinto
Rafael Ramírez / El Sol de México
Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día
“No es que esté prohibido per se, pero hay que tener mucho respeto por lo que significa el patrimonio”, subrayó.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.