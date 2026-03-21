Mujeres indígenas y afromexicanas defienden sus saberes ante racismo: “Cuidar es resistir”

El grupo de mujeres entrevistadas por EFE expone que hablar de cuidado es hablar de desigualdades, pero que, sin embargo, el concepto se ha blanqueado y las invisibliza

EFE

Para Joss Batista, afromexicana de 30 años, el recetario “es un acto político”, ya que durante mucho tiempo a sus pueblos se les “negó el derecho” de escribir sus propias historias y de nombrar sus conocimientos.

Por ello, explica que registrar estos saberes implica “reconocer la memoria de las abuelas y ancestras”, y visibilizar las condiciones en las que se sostienen los cuidados, que recaen de forma más marcada en las mujeres indígenas y afromexicanas.

“Hablar de cuidado implica hablar de desigualdades”, destaca y agrega que en sus pueblos y comunidades “el cuidado es colectivo, nunca individual”.

“Nuestro cuidado está atravesado por el racismo, también la desigualdad y la violencia en nuestros territorios”, afirma.

Del cuidado espiritual al territorial

“Si estás diariamente luchando contra todas las desigualdades, ¿cómo continúas con el cuidado colectivo?”, cuestiona.

En ese escenario, Sánchez advierte que, aunque el cuidado es reconocido en distintos marcos institucionales, muchas veces se trata de un concepto “muy blanqueado” que “invisibiliza” a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Por ello, subraya que es necesario que las autoridades “volteen a ver cómo vivimos” y construyan políticas públicas a partir de las realidades de sus pueblos y comunidades, en las que “seamos las que hablemos por nosotras”.