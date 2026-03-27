Mujeres, las más afectadas por la carga mental del trabajo de cuidados

En el estudio presentado por el Centro de Estudios Críticos de Género de la IBERO se muestra que el impacto del cuidado no se limita al tiempo o al esfuerzo físico, sino también a una presión constante de organización, previsión y responsabilidad emocional que recae de forma desproporcionada en las mujeres.

Montserrat Maldonado

A esta dimensión se le conoce como carga mental del cuidado no remunerado, la cual, de acuerdo con la Universidad Iberoamericana, ha permanecido prácticamente fuera de las estadísticas y del debate público.

Por ello, el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) han desarrollado la primera encuesta nacional sobre la carga mental del cuidado.

En ella se tomó una muestra de 680 personas cuidadoras, cuyos resultados se expanden estadísticamente para representar a alrededor de 63 millones de personas que realizan labores de cuidado en el país.

Los resultados muestran que la carga mental asociada al cuidado tiene efectos en la vida cotidiana de quienes la experimentan, particularmente de las mujeres.

Entre las mujeres que realizan tareas de cuidado:

De acuerdo con Pinto, aunque las mujeres dan iguales o superiores cuidados que los hombres, las diferencias son más amplias en ellas respecto al cuidado físico y tareas domésticas.

“Mientras que vemos que en el trabajo de cuidados, 34.4 por ciento de los hombres tienen apoyo de la pareja, solo el 23 por ciento de las mujeres lo tiene, es decir, cuando los hombres cuidan cuentan en mayor medida con apoyo”, señaló.

Asimismo, la investigadora destacó que al terminar su día, el 38 por ciento de las mujeres dijo sentirse con la mente saturada mientras que en los hombres fue el 20 por ciento.