Luis Ramírez / Corresponsal

Oaxaca, Oax.- El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) rechazó las acusaciones que lo vinculan con los recientes hechos de violencia en la zona triqui de Oaxaca y denunció la operación de grupos armados en la región.

En un comunicado, la organización afirmó que los señalamientos en su contra son falsos y con intención política, al asegurar que no tiene presencia en los territorios donde ocurrieron los ataques recientes, particularmente en el municipio de Putla Villa de Guerrero.

El posicionamiento se da luego del asesinato de Alfredo Ramírez Díaz, agente municipal de Tierra Blanca Copala, tras un ataque armado que también dejó a dos personas heridas, hecho que fue denunciado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

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El MULTI lamentó la muerte del agente y las personas lesionadas; sin embargo, sostuvo que estos hechos están siendo utilizados para responsabilizarlo sin pruebas y desviar la atención de los verdaderos actores de la violencia.

De acuerdo con la organización, existen señalamientos en denuncias y carpetas de investigación contra personas como Pablo Santos y el propio Ramírez Díaz, a quienes vincula con un grupo armado que mantiene el control en Tierra Blanca Copala.

Indicó que este grupo estaría relacionado con el desplazamiento forzado de al menos 144 familias triquis, situación que derivó en la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El MULTI también señaló que la presencia de estos actores en municipios como Putla de Guerrero refleja omisiones de las autoridades, al tiempo que reiteró que ninguno de sus integrantes opera en esa zona.

En su pronunciamiento, la organización exigió el desmantelamiento de los grupos armados, el retorno seguro de las familias desplazadas y la intervención de las autoridades para garantizar condiciones de seguridad en la región.

La zona triqui, ubicada en la Mixteca de Oaxaca, ha sido escenario durante décadas de conflictos entre organizaciones como el MULT, MULTI y UBISORT, en medio de disputas territoriales y políticas que han derivado en hechos de violencia, asesinatos y desplazamientos forzados.

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Como parte de su posicionamiento público, el MULTI difundió una imagen en la que aparece presuntamente el agente municipal asesinado portando un arma larga junto a otras personas armadas.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.