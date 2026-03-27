Nacional Monte de Piedad “busca desprestigiar nuestra huelga”, dice Sindicato

Directivos del Nacional Monte de Piedad entregaron una propuesta de solución de la huelga, pero informaron que el sindicato la rechazó

Bertha Becerra / El Sol de México

Consideró que “siempre es conveniente que intervengan las autoridades laborales y, sobre todo, que convoquen al Patronato que hasta la fecha no ha querido comparecer”.

Afirmó que el Patronato es el único como responsable directo de resolver esta huelga que afecta a miles de prendatarios y de las familias de los trabajadores que defienden su trabajo.

En cuanto a los salarios, Zayún González dijo que la política salarial en la IAP “es de degradación constante”.

“Durante tres años no se nos dio incremento alguno. Es la razón por la cual hoy tenemos salarios bajísimos. El promedio es menor a dos salarios mínimos a pesar de las labores especializadas que realizamos”, aseguró.

También se refirió a “los gigantescos gastos de los directivos que ocasiona que no haya margen para que el NMP cumpla con su función social de distribuir sus remanentes a reducir la pobreza, como es el mandato legal que se tiene”.

Subrayó que “de los 12 mil millones de pesos que generan anualmente las ganancias, solo distribuyen 2.3 por ciento”.

“Mienten cuando ocultan todo lo que han hecho para destruir nuestro sindicato y nuestro contrato colectivo de trabajo”, dijo.

Recordó que también intentaron “que no legitimáramos nuestro contrato colectivo y azuzaron a algunos gerentes de sucursales para presionarnos, como nos negaban el tiempo para tomar nuestros alimentos”.

“Y a últimas fechas cómo nos demandaron de nuevo para reclamar la nulidad de partes del CCT”, señaló.

“Pretenden modificar unilateralmente funciones”

Del ofrecimiento de la administración del Patronato de la IAP, explicó que “pretenden modificar unilateralmente funciones y categorías y ponen fechas límites. Ellos son los que violan y han violado el CCT”.

Dijo que “no es con campañas millonarias, ni con rumores y conferencias de prensa como se resuelve un conflicto provocado”.