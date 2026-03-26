Nacional Monte de Piedad plantea acuerdo para terminar huelga tras medio año; sindicato lo rechaza

El Sindicato la rechaza y la IAP solicita arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Centro Federal Laboral

Bertha Becerra / El Sol de México

La propuesta en conferencia de prensa incluye:

Comentaron los funcionarios del NMP que, hasta hoy, la respuesta de la dirigencia sindical es de rechazo absoluto sin siquiera comprometerse a analizar las propuestas ni presentarlas a la base trabajadora.

Sindicato insiste en mantener control sobre asignación de plazas y ascenso: NMP

A este proceso se le conoce como “boletinaciones”. Se trata de un mecanismo plenamente apegado a la Ley Federal del Trabajo y el propio contrato colectivo.

En el fondo, el desacuerdo está en la insistencia de la cúpula sindical de mantener el control sobre la asignación de plazas y ascensos, se insistió.

Recordaron que a lo largo de estos meses de huelga presentaron cinco propuestas concretas de solución, además de otras tres que platearon las autoridades laborales durante las mesas de negociación.

No obstante, la representación sindical interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, lo que podría prolongar este conflicto varios meses más.

Y señalaron que si el Tribunal ratifica el fallo del juez federal, se regresaría a trabajar de manera inmediata. Pero si el fallo es revocado, la huelga continuaría.