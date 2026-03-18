No basta reunión con SEP; queremos diálogo con Sheinbaum: responde la CNTE al Gobierno federal

Integrantes de la CNTE aseguran que en las mesas sostenidas con la SEP en mayo y junio de 2025 no se resolvieron sus demandas

Rafael García

CNTE pide que Sheinbaum cumpla con su compromiso de abrogar la Ley ISSSTE 2007

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Orozco, aseveró que la demanda es clara: “una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Además, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los maestros de la CNTE aseguraron que “si no hay solución, no debe rodar el balón”.