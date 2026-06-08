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Méxicolunes, 8 de junio de 2026

“No nos dejan pasar”, reclama abogado de los padres de los 43 que intentan llegar a CDMX

Los normalistas viajan hacia la capital del país para la semana de protestas que tiene programada

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Laura Arana

Profesores de la CNTE apoyarán a normalistas

ayotzinapa
Les fue bloqueado el paso a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rumbo a la CDMX - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO
ayotzinapa
En la caseta hay personal del gobierno federal y de la Ciudad de México, además de la Comisión de Derechos Humanos local. - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO
Policías
Elementos policiales se encuentran bloqueando el paso a los padres de los normalistas - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO
operativo
Fueron decomisados 59 explosivos a los manifestantes provenientes de Ayotzinapa - Foto: José Melton / La Prensa
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