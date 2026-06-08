“No nos dejan pasar”, reclama abogado de los padres de los 43 que intentan llegar a CDMX

Méxicolunes, 8 de junio de 2026“No nos dejan pasar”, reclama abogado de los padres de los 43 que intentan llegar a CDMXLos normalistas viajan hacia la capital del país para la semana de protestas que tiene programadaFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Laura AranaProfesores de la CNTE apoyarán a normalistasLes fue bloqueado el paso a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rumbo a la CDMX - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTOEn la caseta hay personal del gobierno federal y de la Ciudad de México, además de la Comisión de Derechos Humanos local. - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTOElementos policiales se encuentran bloqueando el paso a los padres de los normalistas - Foto: Oswaldo Figueroa / ESTOFueron decomisados 59 explosivos a los manifestantes provenientes de Ayotzinapa - Foto: José Melton / La Prensa43 estudiantesDesaparecidosMovilizacionesNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLIA tres días del Mundial, CNTE lleva sus bloqueos a las televisoras en CDMX: ¿en qué puntos se manifiestan?MÉXICOBuscadoras y familias protestarán por desaparecidos durante Mundial de Futbol: estas son las fechasMÉXICOSheinbaum garantiza inauguración del Mundial 2026 sin represión a la CNTEMás NoticiasLOCALEra atleta de deporte adaptado la menor asesinada en Escuinapa durante ataque armadoEl CAM No. 9 y el Instituto Municipal del Deporte expresan sus condolencias por la pérdida de Grecia Guadalupe y su tío Ramiro, trabajador de esta dependenciaLOCAL"No conozco a esa persona", responde Estrella Palacios por foto con supuesta familiar del ChapoLa alcaldesa afirma que la fotografía corresponde a un periodo en el que convivió con cientos de ciudadanos durante la campaña electoralLOCAL“No tenemos información” Yeraldine Bonilla sobre retiro de visa de Alejandro HigueraLa mandataria estatal evitó profundizar en el tema y solo se detuvo el para señalar que no cuenta con información sobre el tema MÉXICOEU niega que Durazo y Villarreal gocen de permisos especiales mientras son investigadosEl Departamento de Seguridad Nacional señaló al diario La Opinión que no ha otorgado beneficios a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas para que sean testigos colaboradoresMÉXICOElección en Coahuila estuvo marcada por la violencia y compra de votos QRGate, reitera MorenaEl líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, presumió en redes sociales que su partido se impuso sobre Morena con 16 diputaciones locales ganadasMÉXICOSheinbaum califica de “hipócrita” la denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal InternacionalLa presidenta acusó a la ultraderecha mexicana y estadounidense de impulsar campañas de desinformación para dañar al expresidente y afectar la relación bilateralLOCALGrecia, de 14 años, y Ramiro, de 40, las nuevas víctimas mortales de la violencia en EscuinapaPierden la vida en el fuego cruzado que se desató la madrugada de este lunes en una gasolinera del municipioMÉXICOSheinbaum garantiza inauguración del Mundial 2026 sin represión a la CNTELa presidenta afirmó que su gobierno no caerá en provocaciones ante las protestas anunciadas por la CNTE y aseguró que el arranque de la Copa Mundial de la FIFA se realizará en paz y con todas las garantías de seguridadMÉXICOInversión mixta detonará empleo y crecimiento en el segundo semestre, asegura SheinbaumLa presidenta afirmó que el nuevo esquema de inversión mixta permitirá acelerar proyectos de infraestructura energética y carretera sin incrementar excesivamente la deuda públicaPOLICIACADetienen en Hermosillo a Hugo N, criminal vinculado a ataques con drones con presencia en Sonora y ChihuahuaLa Fiscalía informó que la captura se realizó sin enfrentamientos y que la investigación quedó a cargo de la FEMDOLO+VISTO1MÉXICOAnte conflicto con CNTE, la SEP destaca el fin de la represión y el alza al salario2MÉXICOMarina ordena cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por riesgo de Depresión Tropical Dos-E3MÉXICOMinería submarina: la nueva disputa geopolítica que rodea a MéxicoCOLUMNASRoberto RockRetrato Hereje / CNTE: el aliado imposible Hiroshi TakahashiEl Espectador / Del Rolls-Royce a los autobuses chinos basuraFrancisco MadridConsultorio turístico / ¿5.5 millones de visitantes por el Mundial?Aurelien GuilabertPulso CDMX / ¡Aquí no!LO+RECIENTEMÉXICOSegob, SEP e ISSSTE piden a la CNTE levantar plantón; defienden avances de la 4T para el magisterioLOCALTexas restringe movilización de ganado tras detectar caso de gusano barrenadorMÉXICOClubes de la Liga MX se comprometen con Sheinbaum a crear escuelas de futbol para niñas, niños y jóvenesMÉXICOAlerta por tormenta tropical Boris: se localiza frente a Guerrero y provoca lluvias en otros 7 estadosNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES¡Procedan! PatricioCARTONESLo que ellos imaginan Osvaldo