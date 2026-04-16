elsoldemexico
Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Nora Yu Hernández, ex diputada del PRI, será la suplente de Andrea Chávez tras tomar licencia

La juarense de 71 años de edad llegará al Senado por Morena; venía desempeñándose como Presidenta de la CAAAREM

Rafael Ramírez / El Sol de México

¿Quién es Nora Yu Hernández?

Con este relevo, Morena mantiene el control del escaño, mientras avanza la definición interna de candidaturas rumbo a la renovación de gubernaturas en 2027.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Sistema eléctrico a prueba

image
Samuel García

El observador / El costo de una gobernadora ausente

image
Ricardo Monreal

Un día sin internet: ¿qué pasaría?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES