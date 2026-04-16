Nora Yu Hernández, ex diputada del PRI, será la suplente de Andrea Chávez tras tomar licencia
La juarense de 71 años de edad llegará al Senado por Morena; venía desempeñándose como Presidenta de la CAAAREM
Rafael Ramírez / El Sol de México
¿Quién es Nora Yu Hernández?
Con este relevo, Morena mantiene el control del escaño, mientras avanza la definición interna de candidaturas rumbo a la renovación de gubernaturas en 2027.
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