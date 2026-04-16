Nora Yu Hernández, ex diputada del PRI, será la suplente de Andrea Chávez tras tomar licencia

Apenas ayer, miércoles 15 de abril, Chávez Treviño había pedido licencia en el Senado para ausentarse / Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, dejó su escaño en la Cámara de Senadores para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de Chihuahua, por lo que su lugar será ocupado por su suplente, Nora Elena Yu Hernández, exdiputada federal del PRI.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, Chávez —identificada con el grupo político de Adán Augusto López— formalizó su salida del Senado para incorporarse de lleno al proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua.

En su lugar asumirá la juarense Nora Yu Hernández, de 71 años, licenciada en Administración de Empresas con especialidad en derecho aduanal. Hasta antes de su llegada al Senado, se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), desde donde también fungía como operadora política de Chávez.

Yu Hernández es una reconocida figura política originaria de Ciudad Juárez y ha sido expresidenta de la cámara local. Además, no es la primera vez que ocupa el escaño: en febrero de 2025 ya había asumido como senadora tras una licencia previa de Chávez Treviño.

Cuenta con una trayectoria política y administrativa vinculada principalmente al ámbito aduanero en Ciudad Juárez. Fue catedrática en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez entre 1976 y 1979, y en la década de los ochenta ocupó diversos cargos en la administración pública, entre ellos coordinadora de Estadística en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI y en campañas municipales en esa misma ciudad.

En el servicio público, se desempeñó como subjefa de la Unidad del Registro Federal de Vehículos y posteriormente como responsable de almacén y control vehicular en la aduana de Ciudad Juárez. Entre 1992 y 1995 fue secretaria técnica del Consejo Municipal de Seguridad durante la administración de Francisco Villarreal Torres.

Su trayectoria política incluye candidaturas por distintas fuerzas. En 1998 contendió por la presidencia municipal de Ciudad Juárez bajo las siglas del PRD, donde obtuvo el tercer lugar. Posteriormente se incorporó al PRI, partido con el que en 2003 fue electa diputada federal por el Distrito 2 de Chihuahua a la LIX Legislatura.