Nueva Ley de Aguas busca eliminar privilegios a través de concesiones directas: Sheinbaum

La Presidenta expuso que anteriormente las concesiones eran para uso agrícola, pero los beneficiados dejaron de sembrar y vendían el agua a las ciudades, ganando hasta 200 millones de pesos al año

Rafael Ramírez / El Sol de México

“La nueva Ley de Aguas tuvo, entre otras razones —quizá la principal—, el objetivo de acabar con los privilegios en la transmisión de derechos”, sostuvo.

Explicó que bajo el esquema anterior algunos distritos de riego, concesionados originalmente para uso agrícola, dejaron de sembrar pero continuaron comercializando el agua a municipios, generando ingresos millonarios.

“Recibían el agua gratuita para el campo, pero la vendían a las ciudades. Había casos donde obtenían hasta 200 millones de pesos al año”, afirmó.

“Ya no tienen que pagarle a un tercero que comercializa el agua con beneficio personal para unos cuantos”, subrayó.

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, Sheinbaum vinculó la reforma con el principio de igualdad ante la ley, al recordar el legado de Benito Juárez.

“Aprovechando el aniversario de Juárez, su lucha fue precisamente para que no hubiera privilegios y todos fueran iguales ante la ley”, señaló.

Por su parte, el director general de Conagua, Efraín Morales López, expuso casos de irregularidades detectadas en el esquema anterior, entre ellos concesiones otorgadas a actores políticos y empresas sin controles adecuados.

Mencionó el caso de un legislador opositor en Querétaro con concesiones de agua, así como el de una embotelladora que operaba sin medidores.

Asimismo, informó que, tras la entrada en vigor de la nueva legislación, se han realizado más de siete mil 600 inspecciones y se ha incrementado la recaudación en tres mil 500 millones de pesos.

El funcionario añadió que la reforma también ha permitido recuperar derechos de agua para pequeños productores y detectar prácticas de transferencia de concesiones utilizadas para evadir pagos al Estado.

El gobierno federal adelantó que continuará exhibiendo casos de uso irregular del recurso por parte de empresas y particulares que se beneficiaban del esquema anterior.

“Hoy entramos de lleno a la era de la justicia hídrica. El agua deja de ser un privilegio para unos cuantos y se convierte en un derecho garantizado para nuestras familias”, afirmó.

La mandataria estatal sostuvo que los títulos de asignación representan “certeza y dignidad” para la población, al garantizar por ley el acceso al recurso en municipios como Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito.

Destacó que la medida permitirá priorizar el abastecimiento doméstico, especialmente en zonas en condiciones de vulnerabilidad, y aseguró que los gobiernos locales asumirán la administración del recurso con transparencia.

“Estamos blindando el futuro de nuestras hijas e hijos. No hay transformación sin bienestar, y no hay bienestar sin acceso al agua”, expresó.

Ávila subrayó que el logro es resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y agradeció el respaldo de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para impulsar infraestructura hídrica en la entidad.

Por su parte, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón, precisó que los títulos entregados garantizarán el abasto de agua para los próximos 30 años en los municipios beneficiados.

“El agua es un derecho humano, no una mercancía”, enfatizó.