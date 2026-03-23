Nueve mujeres con cargos públicos han sido asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Salomón Jara
Los casos de violencia registrados son hacia defensoras del territorio y derechos agrarios, reportan organizaciones locales
Luis Ramírez / Corresponsal
Defensa del territorio y agresiones
Según ese monitoreo, la mayoría de las agresiones están relacionadas con la defensa del territorio, el medio ambiente y la exigencia de justicia, que concentran más del 70 por ciento de los casos registrados.
Las organizaciones exigieron a autoridades estatales y federales una investigación con perspectiva de género y enfoque comunitario, así como medidas de protección para mujeres que ocupan cargos ejidales y agrarios en la entidad.
También solicitaron garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio, al considerar que enfrentan riesgos en el ejercicio de sus funciones.