Nueve mujeres con cargos públicos han sido asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Salomón Jara

Los casos de violencia registrados son hacia defensoras del territorio y derechos agrarios, reportan organizaciones locales

Luis Ramírez / Corresponsal

Defensa del territorio y agresiones

Según ese monitoreo, la mayoría de las agresiones están relacionadas con la defensa del territorio, el medio ambiente y la exigencia de justicia, que concentran más del 70 por ciento de los casos registrados.

Las organizaciones exigieron a autoridades estatales y federales una investigación con perspectiva de género y enfoque comunitario, así como medidas de protección para mujeres que ocupan cargos ejidales y agrarios en la entidad.

También solicitaron garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio, al considerar que enfrentan riesgos en el ejercicio de sus funciones.