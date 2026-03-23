elsoldemexico
Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Nueve mujeres con cargos públicos han sido asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Salomón Jara

Los casos de violencia registrados son hacia defensoras del territorio y derechos agrarios, reportan organizaciones locales

Luis Ramírez / Corresponsal

Defensa del territorio y agresiones

Según ese monitoreo, la mayoría de las agresiones están relacionadas con la defensa del territorio, el medio ambiente y la exigencia de justicia, que concentran más del 70 por ciento de los casos registrados.

Las organizaciones exigieron a autoridades estatales y federales una investigación con perspectiva de género y enfoque comunitario, así como medidas de protección para mujeres que ocupan cargos ejidales y agrarios en la entidad.

También solicitaron garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio, al considerar que enfrentan riesgos en el ejercicio de sus funciones.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / La decisión de Claudia

image
Angélica de la Peña

Lo que debería hacer la Presidenta

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

¡No al coyotaje agrícola!

image
Gabriela Salido

La trampa de lo inmediato

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES