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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Canciller Roberto Velasco habla con sus homólogos de Guatemala y Uruguay

Roberto Velasco respaldó la presidencia uruguaya en la CELAC y la buena relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Bernardo Árevalo

Roxana González

Mientras que en la llamada con el canciller de Guatemala reiteró los lazos históricos y los intereses comunes que unen a ambos países.

Vieira también invitó a Velasco a visitar el país sudamericano “en una fecha próxima”, lo que fue aceptado por Velasco “de inmediato”, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Brasil.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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