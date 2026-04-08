Canciller Roberto Velasco habla con sus homólogos de Guatemala y Uruguay
Roberto Velasco respaldó la presidencia uruguaya en la CELAC y la buena relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Bernardo Árevalo
Roxana González
Mientras que en la llamada con el canciller de Guatemala reiteró los lazos históricos y los intereses comunes que unen a ambos países.
Vieira también invitó a Velasco a visitar el país sudamericano “en una fecha próxima”, lo que fue aceptado por
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios