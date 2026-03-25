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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Oaxaca aprueba expropiaciones urgentes; oposición alerta sobre indefensión ciudadana

El Congreso aprobó una nueva Ley de Expropiación que introduce la figura de ocupación urgente, permitiendo a la autoridad tomar posesión inmediata de inmuebles para proyectos públicos

Luis Ramírez / Corresponsal

La iniciativa, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, fue defendida por legisladores oficialistas como un instrumento para agilizar obras de infraestructura y atender rezagos históricos en servicios públicos.

Críticas de la oposición

La aprobación de la ley se enmarca en un proceso de actualización normativa en la entidad; sin embargo, el debate legislativo evidenció diferencias sobre el equilibrio entre el interés público y la protección del derecho de propiedad.

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