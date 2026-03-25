Oaxaca aprueba expropiaciones urgentes; oposición alerta sobre indefensión ciudadana
El Congreso aprobó una nueva Ley de Expropiación que introduce la figura de ocupación urgente, permitiendo a la autoridad tomar posesión inmediata de inmuebles para proyectos públicos
Luis Ramírez / Corresponsal
La iniciativa, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, fue defendida por legisladores oficialistas como un instrumento para agilizar obras de infraestructura y atender rezagos históricos en servicios públicos.
Críticas de la oposición
La aprobación de la ley se enmarca en un proceso de actualización normativa en la entidad; sin embargo, el debate legislativo evidenció diferencias sobre el equilibrio entre el interés público y la protección del derecho de propiedad.