La XX Reunión Internacional de Abogados Penalistas congregó a miles de expertos que discutieron la evolución de la justicia y el impacto de los cambios sociales y tecnológicos.

Victor Hugo Solano

El mandatario subrayó la relevancia de fortalecer los sistemas de justicia a través del intercambio académico y la cooperación internacional, elementos que, dijo, permiten enfrentar con mayor eficacia los retos globales en materia jurídica.

Cinco ejes marcan la agenda del debate penal

Retos globales para una justicia más humana

En este sentido, la reunión permitió identificar áreas de oportunidad para fortalecer la impartición de justicia, mejorar los procesos judiciales y garantizar que el derecho penal evolucione en sintonía con las nuevas realidades.

El encuentro también sirvió como plataforma para el intercambio de experiencias entre países, lo que, de acuerdo con los participantes, contribuye a enriquecer las prácticas jurídicas y a construir soluciones más integrales frente a problemáticas comunes.