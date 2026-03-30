Oaxaca se suma a reforma contra feminicidio propuesta por Sheinbaum

El gobernador indicó que Oaxaca prevé ajustar su legislación local para alinearla con el nuevo esquema nacional en caso de que apruebe en el Congreso de la Unión

Luis Ramírez / Corresponsal

Durante una conferencia, el mandatario estatal indicó que Oaxaca prevé ajustar su legislación local para alinearla con el nuevo esquema nacional en caso de que la iniciativa avance en el Congreso de la Unión.

El gobierno estatal señaló que estas modificaciones implicarían cambios en procedimientos de investigación, así como el fortalecimiento de instituciones encargadas de atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

El mandatario afirmó que su administración mantendrá la revisión de normas locales para adecuarlas a estos cambios, en línea con las disposiciones federales.