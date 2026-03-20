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Méxicoviernes, 20 de marzo de 2026

OEM lidera transparencia y ética periodística; cuatro medios de la cadena reciben certificación internacional JTI

El Sol de México, El Heraldo de Chihuahua, ESTO y El Sol de Puebla se convirtieron en los primeros en México en recibir esta certificación internacional

Yazmín Morales

La certificación JTI busca fortalecer la credibilidad de la información mediante la adopción de buenas prácticas editoriales y de gobernanza.

Periodista. Experta en comunicación política y legislativa. He desempeñado distintos cargos en dependencias federales y locales. Amante de la vida, los libros, el café y la comida. Feminista. Animal lover. Runner. Contar historias, mi deporte favorito.

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