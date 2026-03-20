









Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los directores de El Sol de México, El Heraldo de Chihuahua, ESTO y El Sol de Puebla recibieron la certificación de la Journalism Trust Initiative. / Foto: Ernesto Muñoz / El Sol de México

El organismo CMD Certification, avalado por Reporteros sin Fronteras (RSF), otorgó la certificación internacional Journalism Trust Initiative (JTI) a cuatro medios de comunicación del país, que forman parte de la Organización Editorial Mexicana (OEM): El Sol de México, El Heraldo de Chihuahua, ESTO y El Sol de Puebla.

Con ello, los cuatro medios de la familia OEM se convierten en los primeros en México en recibir esta certificación internacional, actualmente implementada en 130 países y adoptada por más de 2 mil 500 medios de comunicación en el mundo, diseñada para promover estándares verificables de transparencia, ética y confianza en el periodismo.

En el evento participaron Bertrand Mossiat, manager de JTI de RSF; el equipo directivo de CMD Certification, así como Hiroshi Takahashi, director de El Sol de México; Martha Nicholson, directora de El Heraldo de Chihuahua; David Segoviano, director del diario deportivo ESTO; y Jorge Rodríguez, director de El Sol de Puebla.

La JTI evalúa la forma en que se realiza un trabajo periodístico, a través de un proceso riguroso que exige pruebas claras sobre políticas y procedimientos, como la independencia editorial, los criterios de corrección de estilo, la transparencia y la verificación.

Los medios de la familia OEM: El Sol de México, El Heraldo de Chihuahua, ESTO y El Sol de Puebla han asumido el compromiso de explicar cómo trabajan, cómo corrigen sus errores y cómo rinden cuentas, algo fundamental en un contexto donde abundan las deep fakes y fake news.

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Durante la sesión, el director de El Sol de México, Hiroshi Takahashi, agradeció la paciencia de los ponentes y anticipó que el diario seguirá trabajando en implementar las normas que ya se han puesto en marcha como parte de los procesos certificación.

“Agradecerles la paciencia que han tenido durante todo el proceso y decirles que estamos abiertos a seguir colaborando con ustedes, para continuar mejorando dentro de todas estas prácticas que ya pusimos en papel y que ustedes bien saben que seguiremos trabajando en ellas para mejorar todo el tiempo”, sostuvo Takahashi.

Por su parte, el director del ESTO, David Segoviano, habló de la importancia de obtener esta certificación de cara al Mundial de Fútbol 2026. “Estamos muy orgullosos de que la OEM nos haya incluido en esta iniciativa como uno de los periódicos importantes de la organización. (…) Estamos muy orgullos de obtener esta certificación sobre todo de cara a la Copa del Mundo, que está muy próxima, que es nuestro máximo evento cada cuatro años y que nos presenta como un medio serio de cara a los lectores”.

En América Latina, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha registrado que al menos 250 medios comenzaron el proceso de evaluación, 80 de ellos publicaron informes de transparencia y 14 lograron la certificación mediante auditorías externas (tres en Argentina, ocho en Colombia y tres en Ecuador).

Estas cifras demuestran que existe un esfuerzo regional por alinear las prácticas periodísticas con estándares verificables, para reforzar la transparencia como base de la credibilidad y la ética en los medios de comunicación.